Владимир, 15 ноября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Во Владимирской области 15 ноября подтверждено 325 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 67 тыс. 677 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 53 тыс. 345 пациентов, в том числе 67 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2349 человек. За последние сутки подтверждено два новых летальных случая.