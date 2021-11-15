Красногорск, 15 ноября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Темпы вакцинации от коронавируса в Подмосковье остаются в разы ниже пиковых показателей лета 2021 года. Об этом 15 ноября сообщила заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По её словам, первым компонентом препаратов от COVID-10 на территории Подмосковья вакцинируется в среднем порядка 10 тыс. человек. Летом 2021 года этот показатель был в семь-восемь раз выше.

«Хотелось бы обратить внимание на динамику вакцинации от коронавируса. Мы далеки от пика. Темпы вакцинации не высокие. Всего у нас привито 63% взрослого населения. За неделю двумя компонентами привиты 156 тыс. человек. Из них первым компонентом привиты только 74 тыс. То есть это 10−11 тыс. человек в сутки, к хотя летом на пике у нас прививались первым компонентом 70−80 тыс. человек», — сказала Стригункова.