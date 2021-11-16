Ульяновск, 16 ноября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области с учётом эпидемической ситуации оборудуют новые койки для ковидных пациентов. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения по итогам заседания рабочей группы.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

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Исполняющий обязанности главы минздрава Александр Гашков пояснил, что были обсуждены возможности для разворачивания коечного фонда для беременных и родильниц. По его словам, с 15 ноября, помимо имеющихся 100 коек в городской клинической больнице святого апостола Андрея Первозванного, будет оборудовано 40 мест для пациенток акушерского профиля с COVID-19.

«Помощь взрослым будет оказываться в одном здании. В свою очередь, восстановлена плановая работа детского инфекционного отделения, где ранее оказывалась стационарная помощь пациентам с коронавирусом», — отметил Гашков.

Роженицы и беременные женщины перераспределены между двумя роддомами: областной клинической больницей и перинатальным центром «Мама».

Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 103 894 случая заражения коронавирусом, выздоровели 93 090 пациентов, умерли 3186 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области работают 18 ковидных госпиталей на 2962 койки, свободными остаются свыше 500 мест. Летом власти начали наращивать коечный фонд с учётом роста числа случаев заражения, в том числа за последний месяц переоборудовано более 700 мест.