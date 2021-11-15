Иркутск, 15 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Иркутскую область поступила партия вакцины от коронавируса — 70 тысяч комплектов «Спутник V». Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова губернатора Игоря Кобзева.

PublicDomainPictures Вакцинация

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«Таким образом, запас этой вакцины составляет 200 тысяч доз. Действительно были временные перебои с препаратом для ревакцинации. Накануне нам отгрузили партию вакцины «Спутник лайт», пока пришло 7800 доз, уже сегодня ее распределяют по прививочным пунктам. В ближайшее время ожидаем следующую поставку»,— сказал глава Приангарья.

Он также поблагодарил всех, кто проявил сознательность и заботу о своём здоровье и здоровье своих близких и уже пришел в пункты вакцинации.

«На прошлой неделе у нас был рекорд — в один их дней мы вакцинировали 17 тысяч человек. Надеюсь, что темпы не будут снижаться, и таким образом мы достигнем коллективного иммунитета против COVID-19», — подчеркнул Игорь Кобзев.

На утро 15 ноября первым компонентом вакцины против COVID-19 привито 878 757 человек. Ещё 619 876 человек — вторым компонентом.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается: на 15 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 5921 человека, причём 90 из них добавили в сводку минувшие выходные (13−14 ноября 2021 года).

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