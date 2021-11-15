Милуоки, США, 15 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. «Атланта Хоукс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:100.

Fotodes.ru Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Чикаго» Трей Янг, на счету которого 42 очка. В составе «Клипперс» форвард Яннис Адетокунбо набрал 26 очков.

«Атланта» одержала пятую победу в 14 матчах сезона. «Милуоки» потерпел восьмое поражение в 14 играх.

Читайте также: «Чикаго» обыграл «Клипперс» в матче НБА