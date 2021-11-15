Кемерово, 15 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Кемеровские власти в 2021 году планируют потратить на борьбу с коронавирусом более 3 миллиардов рублей. Об этом сайту NGS42.RU сообщили в министерстве финансов региона.

50.мвд.рф Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Так, на мероприятия по противодействию распространения коронавируса запланировано 3,5 млрд рублей — из них 1,7 млрд направлены из федерального бюджета, 1,8 млрд выделены из областного.

Эти деньги пойдут на: приобретение необходимых медикаментов, медицинских препаратов и оборудования; организацию соблюдения мер безопасности и профилактики COVID-19; стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам сферы здравоохранения, социальной защиты, а также стимулирующие выплат медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и другое.

Для сравнения, по официальным данным, в 2020 году на борьбу с коронавирусом было выделено 10,3 млрд рублей — 5,2 млрд из федерального бюджета, из областного — 5,1 млрд рублей.