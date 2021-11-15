Омск, 15 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 586 случаев заражения коронавирусом, в том числе 463 человека лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в региональном министерстве здравоохранения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски

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По данным портала «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии в Омской области COVID-19 диагностировали у 105 738 человек. Общее число выздоровевших — 81 695 человек. За последние сутки коронавирус победили 133 омича.

Напомним, 14 ноября в регионе выявили 588 носителей коронавируса, список выздоровевших пополнился 486 фамилиями.