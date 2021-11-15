Липецк, 15 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Липецкой области 15 ноября подтверждено 398 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Всего на территории региона было выявлено 68 тыс. 679 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 61 тыс. 134 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 391 — за последние сутки.

За весь период скончались 2235 человек. 14 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.