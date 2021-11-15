Чита, 15 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 15 ноября 2021 года, за выходные (13−14 ноября 2021 года) общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 82 758 (+1107 за выходные).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 69 437 пациентов (+692 за выходные) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1770 человек (+31 за за выходные).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 245 находятся в тяжёлом состоянии, 80 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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