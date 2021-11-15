Томск, 15 ноября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. По состоянию на 15 ноября в Томской области подтверждено 51 854 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки в регионе выявлено 254 носителя коронавируса, выздоровели 40 человек. Общее число выздоровевших на сегодняшний день — 39 019 человек.

Напомним, 14 ноября в Томской области было подтверждено 267 случаев заражения, выздоровел 41 человек.