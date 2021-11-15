Москва, 15 ноября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Мигрантов на границе Белоруссии и Польши не пускают люди, которые ранее принимали в свою страну мигрантов из других государств. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Песков

«Ситуация, которая складывается на границе, тоже не создается [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко. Да, прибывают, пользуясь безвизовым режимом, о чём, кстати, сказал президент [Владимир Путин], прибывают мигранты, которые хотят получить убежище в Европе, им не дают, их туда не пускают. Их не пускают, но сами люди, которые туда летят, они прекрасно знают, что в случаях с другими странами, мигрантов принимали», — сказал Песков.

По его словам, «возлагать всю вину в ситуации на границе на президента Лукашенко и на белорусскую сторону — это совершенно неверно».