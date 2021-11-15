Москва, 15 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Потребительское кредитование в России меняется медленно и долго реагирует на движение ключевой ставки. Об этом 15 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«По потребительским кредитам ситуация меняется не быстро. Потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами: за 9 месяцев с начала года это 16%. Это не очень хорошо, потому что дальше уже опасный рост закредитованности», — заявила Набиуллина.

Она отметила, что кредитные ставки «со скрипом», но тоже повышаются вслед за ключевой.

«Но вот высокие инфляционные ожидания, о которых мы говорили, делают для людей эти кредиты всё равно привлекательными, несмотря на повышение ставок», — указала она.

«В связи с этим мы обратились к вам, законодателю, ввести макропруденциальные лимиты на выдачу отдельных видов кредитов — особенно закредитованным гражданам. Я надеюсь, что этот закон будет принят в ближайшее время», — указала она.