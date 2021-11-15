Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Генерального директора АО «Комбинат социального питания Красносельского района» (КСП) Ростислава Савинова, который проходит вместе с бывшим главой Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексеем Барабанщиковым по уголовному делу о причинении особо крупного имущественного ущерба, отправили под домашний арест. Об этом 15 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Арест Вести Детально

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по версии следствия, бывший чиновник, глава КСП и еще несколько человек смогли обмануть конкурсную комиссию и получить госзаказ по организации питания в общеобразовательных учреждениях Пушкинской района Петербурга. Таким образом причинив ущерб городскому бюджету в более 23,7 млн рублей.

В отличие от Барабанщикова, Савинов свою вину признал и активно сотрудничает со следствием.

«Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста до 9 января», — уточнили в ОПС.

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