Манагуа , , 12:18 — REGNUM Высший избирательный совет Никарагуа 15 ноября опубликует предварительные результаты выборов, которые состоялись 7 ноября. Об этом пишет Prensa Latina.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В соответствии с национальным законодательством, с 16 по 18 ноября политические партии могут подать апелляции на рассмотрение, а в последующие дни государственная структура обработает их, рассмотрит и вынесет свое решение по возможным претензиям.

Уже 25 ноября будут подведены официальные итоги выборов, а 26 ноября официальная газета La Gaceta опубликует окончательные результаты голосования, после подсчета 13 459 избирательных участков и 2 921 430 бюллетеней.