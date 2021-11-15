Москва, 15 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Жителям РФ грозит подорожание по всем продуктам питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что вице-премьер РФ Виктория Абрамченко дала поручения ряду российских министерств подготовить прогноз по росту цен на сахар и растительное масло, а также предложения по сдерживанию этого подорожания.

Uainfo.org Цены на продукты

«Я думаю, что подорожание грозит по всем продуктам. Включая и подсолнечное масло и сахар, — сказал Остапкович. — И поручение Абрамченко, по всей видимости, направлено на то, чтобы рост цен не достиг точки бифуркации, когда населению будет сложно покупать эти продукты питания. То, что все продукты питания будут дорожать, — к гадалке ходить не надо. Это проблема комплексная. Она связана в том числе и с мировой инфляцией, которая в нашей инфляции составляет 40%, а то и 50%. Поэтому меня совершенно не удивило это поручение».

Как полагает Остапкович, здесь нужно обратить внимание не столько на контроль цен, сколько на монопольное давление со стороны производителей и конечной реализации.

«У нас на входе этих продуктов стоят крупные агрохолдинги. А на выходе — торговые сети, которые концентрируют до 40% товарооборота. И такое монопольное, а скорее олигопольное владение этими товарами мотивирует их увеличивать цену. Кроме того, есть проблема логистики. Страна огромная, и нам нужно передвигать товары по всей стране. А это РЖД, тарифы, бензин, фуры. То есть нужно найти реперные точки, в которых идет основной рост цен, и попробовать надавить на них», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Абрамченко призвала принять во внимание «мировой тренд повышения цен на продовольствие».