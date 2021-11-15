Москва, 15 ноября 2021, 12:13 — REGNUM Форму российской команды для участия в зимней Олимпиаде-2022 согласовал Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 15 ноября заявил журналистам глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Станислав Поздняков
Станислав Поздняков
Kremlin.ru

«Неделю назад мы окончательно утвердили форму, согласовали её с МОК», — сказал Поздняков.

По его словам, концепция формы будет схожа с той, что мы была на летней Олимпиаде в Токио. На форме будут присутствовать цвета российского триколора и эмблема ОКР.

В начале декабря форма сборной России на Олимпиаду будет представлена широкой публике.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.