Москва, 15 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Форму российской команды для участия в зимней Олимпиаде-2022 согласовал Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 15 ноября заявил журналистам глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Kremlin.ru Станислав Поздняков

«Неделю назад мы окончательно утвердили форму, согласовали её с МОК», — сказал Поздняков.

По его словам, концепция формы будет схожа с той, что мы была на летней Олимпиаде в Токио. На форме будут присутствовать цвета российского триколора и эмблема ОКР.

В начале декабря форма сборной России на Олимпиаду будет представлена широкой публике.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.