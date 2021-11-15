Варшава, 15 ноября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года намерены построить стену на границе с Белоруссией власти Польши. Об этом 15 ноября рассказал заместитель министра внутренних дел и администрации страны Мачей Вонсик в эфире Польского радио.

Beentree Граница Польши и Белоруссии

«Мы хотим закончить этот проект в первом полугодии будущего года», — сказал он. При этом Вонсик не уточнил каких-либо других деталей.

Также заместитель министра внутренних дел и администрации Польши отметил, что соответствующие соглашения еще только планируется заключить.

«Было бы безответственным представлять какие-то конкретные сроки, пока еще не подписаны договоры», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что президент России Владимир Путин должен оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец миграционному кризису на белорусско-польской границе.