Тюмень, 15 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 347 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 348 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 ноября коронавирусом заразились 75 963 человека, выздоровели 59 988 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 15 ноября в регионе скончались 2586 пациентов с COVID-19 (на девять человек больше, чем днём ранее).