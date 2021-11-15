Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 15 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Гражданская гвардия Испании установила местонахождение иностранного гражданина, который заблудился во время пешего похода в районе, близком к зоне отчуждения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

Сообщается, что накануне один из туристов связался по мобильному телефону со службой спасения, поскольку не знал, где он находится.

Немедленно были мобилизованы силы гвардии, чтобы определить его местонахождение, и в 3:00 контакт был потерян — возможно, из-за разрядки батареи в мобильном телефоне.

После нескольких часов поисков гвардейцы обнаружили мужчину с неопасными травмами, но в хорошем состоянии и в сознании. Он был передан медицинским службам для обследования в медицинском центре.