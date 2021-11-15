Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 15 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Лава из вулкана Кумбре-Вьеха продолжает достигать океана, не выходя за пределы уже затронутого периметра. Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на последний отчёт Департамента геофизических исследований Барселоны (CSIC).

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Отмечается, что поступление лавы из лавовых дельт продолжается, вызывая их рост, хотя и более медленными темпами.

Ранее специалисты не исключили, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха может замедлиться.