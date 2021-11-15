Ханты-Мансийск, 15 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлен 261 новый случай заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (57 случаев), сообщает 15 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 259 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 15 ноября в Югре зарегистрировано 85 999 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 79 103 человека, 1532 пациента с COVID-19 скончались (на 10 человек больше, чем днём ранее).