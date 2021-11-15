Майкоп, 15 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Адыгее с 12 ноября объявлена обязательная вакцинация от COVID-19 для жителей в возрасте старше 60 лет и ряда других категорий граждан. Постановление об этом подписал главный санитарный врач республики Сергей Завгородний.

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Так, обязательной стала прививка от коронавируса для пожилых граждан, а также для лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхолегочными заболеваниями, ожирением и сахарным диабетом. Кроме того, подлежат обязательной вакцинации пациенты психоневрологических стационаров и проживающие в организациях социального обслуживания граждане.

Руководителям данных организаций, а также администрациям муниципалитетов поручено в срок до 15 декабря привить первым компонентом вакцины не менее 80% сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее ранее были введены требования для посещения культурно-развлекательных и спортивных учреждений, предприятий общепита. В них будут пускать только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более полугода назад заболевании. Такие же требования действуют для туристов при заселении в гостиницы.

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