Брюссель, 15 ноября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран Евросоюза в ходе двухдневной встречи в Брюсселе обсудят ситуацию на границе Польши и Белоруссии, расширение санкций против Минска, а также — якобы перемещение российских войск у границы с Украиной. Об этом сообщил представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

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«Ещё одно обсуждение глав МИД стран ЕС запланировано на следующий понедельник. Это возможность для министров выяснить, необходимо ли предпринимать какие-либо шаги, рассмотреть, что делать в связи с перемещением российских войск на границе с Украиной», — сказал он.

Он добавил, что информация о якобы наличии российских войск на границе с Украиной «вызывает определённую обеспокоенность».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что не видит никаких признаков подготовки «российской агрессии» против Украины. В то же время глава Госдепа Энтони Блинкен продолжает делать громкие заявления об опасности «вторжения на Украину».

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