Москва, 15 ноября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. На портале «Госуслуги» с 1 июня текущего года было зарегистрировано порядка 13,3 млн корпоративных sim-карт. Об этом 15 ноября говорится в сообщении на сайте Минцифры РФ.

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«Минцифры России сообщает, что с 1 июня 2021 года через портал госуслуг успешно подтверждено 13,3 млн корпоративных сим-карт, включая сим-карты для М2М-устройств, в рамках поправок в закон «О связи», — указывается в сообщении.

Также отмечается, что с 1 июня текущего года вступил в силу закон о регистрации корпоративных сим-карт через портал «Госуслуги» и сведения по корпоративным номерам, полученным после этой даты, должны быть обязательно зарегистрированы на портале. При этом уточняется, что ранее использованные корпоративные номера продолжат работать, однако их необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября 2021 года во избежание блокировки.

«Регистрация сим-карт проходит по графику, законодательно был предусмотрен полугодовой переходный период. Совместно с крупнейшими операторами сотовой связи мы проводим ряд мероприятий, чтобы до 30 ноября этого года все корпоративные клиенты (крупные промышленные корпорации, банки, ритейл и пр.) подали сведения о своих абонентах, которых обеспечивают сим-картами», — заявил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более половины корпоративных номеров могут быть отключены от услуг связи с декабря в России.