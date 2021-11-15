Санкт-Петербург, 15 ноября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Бессменного на протяжении последних шести лет главу комитета по культуре Санкт-Петербурга Константина Сухенко отправили официально представлять губернатора города в Законодательном собрании Северной столицы. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе администрации города.

Spbculture.ru Представителем губернатора Петербурга в Законодательном собрании Петербурга назначен Константин Сухенко

Александр Беглов назначил Константина Сухенко представителем губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. До назначения на этот пост Константин Сухенко с февраля 2015 года занимал должность председателя комитета по культуре Петербурга. Теперь Сухенко занял место Юрия Шестерикова, который незадолго перешел на другую работу в Москву.

Отметим, 60-летний Сухенко окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова, факультет журналистики, а также Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», кандидат экономических наук.

Начинал свою карьеру как журналист, а в конце 1990-х возглавил Фонд федеральных и региональных программ при правительстве Санкт-Петербурга. С 2000-х годов ушел в политику — депутат (от ЛДПР) ЗакСа Петербурга второго-пятого созывов. В разные годы возглавлял бюджетно-финансовый комитет ЗакСа, затем — председатель комитета по культуре Петербурга.