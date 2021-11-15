Уфа, 15 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Диспансеризацию взрослого населения готовы возобновить в Башкирии. Об этом 15 ноября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Https://adm44.ru Диспансеризация

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На совещании Забелин обратился к главе региона Радию Хабирову с просьбой разрешить диспансеризацию взрослого населения в связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу.

«Обязательно начинайте. Нам уже вперед надо смотреть, у нас и смертность была высокая», — заявил Хабиров, поручив возобновить диспансеризации.

Глава региона отметил, что в настоящее время в республике уменьшилась смертность от COVID-19, а также снижается нагрузка на коечный фонд.

Отмечается, что число инфекционных коек в республике было сокращено на две тысячи.

По словам Забелина, в республике сейчас 5739 инфекционных коек, готовится к возвращению в обычный режим РКБ им. Куватова, Больница скорой медпомощи, городская больница № 5 Уфы, госпиталь ветеранов войн, инфекционные госпитали в г. Баймаке, Стерлитамаке, Дюртюлях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за сутки выявили 676 носителей коронавируса.