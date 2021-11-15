Москва, 15 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Управление по информполитике Подмосковья объявило крупный тендер, в рамках которого будет выбран исполнитель на контракт по освещению деятельности властей региона, социально-экономическому, культурному, демографическому и политическому положению Подмосковья. Изготовление и распространение телепередач на эту тему госзаказчик оценил почти в 1,3 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Воробьев

Итоги тендера подведут 16 декабря 2021 года. Срок оказания услуги — с 1 января по 20 декабря 2022 года. Целью телепередач является в том числе «повышение степени информированности населения» региона о деятельности его губернатора (пост занимает Андрей Воробьев), центральных исполнительных органов власти, госорганов Подмосковья, а также информирование населения о мероприятиях, которые проводят с участием губернатора и прочих органов власти, обеспечение однородности доводимой до жителей информации, укрепление доверия к властям и повышение уровня удовлетворенности жителей степенью их открытости. Среди целей упоминаются также освещение мнения населения по вопросам работы властей, освещение общественно-политической, социально-экономической и демографической ситуации, а также значимых событий из других сфер и многого другого.

На оговоренные в конкурсе услуги готовы выделить до 1 299 995 636,36 рубля. За эти деньги телеканал-победитель должен будет предоставить вещание телепередач, материалов в эфире в объёме 119 309 минут. При этом допустимы повторные показы — до 50% от ежемесячного объёма. Вещать, в том числе о работе властей, в эфире должны будут ежедневно.

Напомним, ранее Мособлдума объявила тендер на автотранспортные услуги (автомобиль с водителем). В документации к аукциону с начальной ценой почти 300 млн рублей уточнялось, что водитель должен быть одет в костюм с галстуком и быть уважительным с представителями заказчика и пассажирами.