Астрахань, 15 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Астраханской области 15 ноября подтверждено 256 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 70 тыс. 388 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1509 человек.

За весь период 2106 человек скончались. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.