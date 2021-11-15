Москва, 15 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В России излишней зарегулированности использования систем искусственного интеллекта (ИИ) можно избежать, приняв общий нормативный акт, который будет определять базовые принципы работы ИИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Искусственный интеллект

«Излишнее регулирование может помешать в том случае, если оно будет применяться к системам ИИ без учета специфики технологии, — сказал Левашенко. — В некоторых сферах это может быть неизбежно, например в секторе финансовых услуг. Излишней зарегулированности использования систем ИИ можно избежать, приняв общий нормативный акт, который будет определять базовые принципы работы ИИ, отраженные как в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, так и в международных документах, таких как Принципы ОЭСР/G20 по искусственному интеллекту».

По ее словам, такой закон должен будет стать основой для других актов, детализирующих правила использования ИИ в разных отраслях.

«Другой важный момент — необходимость инструментов «мягкого регулирования». Уже принят Кодекс этики искусственного интеллекта, но это частная инициатива, важно разрабатывать рекомендации по использованию систем ИИ на федеральном уровне», — уточнила Левашенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Тимур Садыков заявил, что в критически важных сферах работа искусственного интеллекта должна находиться под бдительным контролем человека.