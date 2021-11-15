Калуга, 15 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Калужскую область поступило 563 тыс. 427 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции, сообщает 15 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Пахоменко.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Всего в регионе привито 459 тыс. 259 человек (70,6% от плана). В настоящее время в 47 стационарных и 17 мобильных пунктах вакцины имеются в достаточном количестве. 74 мобильные прививочные бригады вакцинируют трудовые коллективы на предприятиях, а также прививают маломобильных граждан и лиц старше 60 лет на дому. Продолжается вакцинация иностранных граждан, не имеющих полиса обязательного медицинского страхования, на коммерческой основе.

Активно ведётся вакцинация от гриппа. Уже привиты 340 тыс. 776 взрослых (64% от плана) и 42 тыс. 860 детей (46% от плана). Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил региональному министерству здравоохранения не ослаблять активность по проведению вакцинации населения:

«Прошу вас организовать работу таким образом, чтобы хватило и ресурсов, и физических сил для того, чтобы эту работу довести до конца», — отметил Владислав Шапша.