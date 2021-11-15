Вашингтон, 15 ноября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. После окончания учений с союзниками и партнерами по НАТО переход из Черного моря в Средиземное начал флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Шестого флота американских ВМС на своей странице в соцсети Twitter.

U.S. Navy Корабль ВМС США Mount Whitney

«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney <…> начал свой переход в южном направлении из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО 15 ноября», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 ноября Mount Whitney прибыл в Стамбул, а 8 ноября вместе с двумя американскими кораблями прибыл в грузинский порт Батуми, после чего 12 ноября прибыл в румынский порт Констанц. Флагманский корабль Шестого флота ВМС США находился в Черном море для участия в учениях.