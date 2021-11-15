Челябинск, 15 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Челябинской области 14 ноября обнаружили ещё 590 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Всего в регионе выявили уже 119 161 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 94 768 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 18 391 человек. Скончались от ковида ещё 29 пациентов.