Кемерово, 15 ноября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сегодня, 15 ноября, встретится с предпринимательским сообществом в формате традиционного открытого диалога. Об этом сообщил телеграм-кана блока экономического развития правительства региона.

Ako.ru Сергей Цивилев

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«Участники обсудят особенности ведения бизнеса в новых реалиях, актуальные меры поддержки, внедрение QR-кодов и другие и вопросы развития предпринимательства, волнующие региональных бизнесменов», — говорится в официальном сообщении.

Встреча пройдёт в Кузбасском технопарке. В беседе будут участвовать представители регионального управления Федеральной налоговой службы, руководители региональных органов исполнительной власти, представители муниципалитетов, деловых сообществ, предприниматели.