Брисбен, Австралия, 15 ноября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. 15 ноября с 17:00 по местному времени полностью вакцинированные от COVID-19 граждане Австралии, прибывающие из мест активного распространения коронавирусной инфекции, смогут въезжать в Квинсленд и проходить 14-дневный карантин у себя дома, а не в отелях. Об этом в ходе пресс-конференции в тот же день сообщила премьер-министр Квинсленда Анастейша Палащук, передает телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Однако, подчеркнула Палащук, для того, чтобы отсидеть карантин в домашних условиях одной вакцинации от COVID-19 недостаточно. Гражданам, желающим пройти карантин дома, все равно нужно будет сдать тест на COVID-19, результат которого должен был отрицательный.

Отмечается, что приезжие в Квинсленд могут находиться на домашнем карантине только в отдельном домовладении, таунхаусе или в квартире с отдельным входом с улицы.

Сухопутная граница штата по-прежнему останется закрытой, а новые правила коснутся авиапассажиров.