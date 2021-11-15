Якутск, 15 ноября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Темпы прироста новых случаев коронавирусной инфекции в Якутии снизились с 11−15% до 1,5%. С 8 по 14 ноября инфицированных было на полпроцента меньше, чем на предыдущей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в оперативном штабе республики.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Тем не менее, ситуация остается сложной, хоть и стабилизировалась. Наиболее неблагоприятная обстановка — в Якутске, Олёкминском, Оймяконском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Намском и Хангаласском районах. Количество организаций, куда разрешён вход только по QR-кодам, будет увеличено.

В республике по-прежнему фиксируется много случаев тяжёлого течения COVID-19. В реанимациях ковидных госпиталей находятся 140 якутян, из них 37 человек — в крайне тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске за неделю выявлены 15 нарушений антиковидных ограничений. Всего в городе проведены 372 проверки, в том числе в 15 автобусах и 76 ночных развлекательных заведениях.