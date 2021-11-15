Улан-Удэ, 15 ноября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители возбудили 11 уголовных дел по фактам подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19. Такие цифры назвал глава региона Алексей Цыденов в эфире телеканала «Россия-24».

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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Он отметил, что проблема не острая и выразил надежду, что массового использования поддельных сертификатов не будет.

«Основное здесь — разъяснительная работа, чтобы люди понимали, что вакцина нужна не для галочки, не для бумажки и QR-кода, а для защиты здоровья», — передаёт его слова ТАСС.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости «определённых мер воздействия» против медиков, подделывающих сертификаты о вакцинации. В их числе он назвал возбуждение административных и уголовных дел.

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