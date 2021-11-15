Саратов, , 09:33 — REGNUM В Саратове утром 14 ноября в подъезде одного из жилых домов обнаружили тела 17-летнего и 18-летнего юношей. Прибывшая бригада медиков констатировала их смерть, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

Подъезд в жилом доме Wikimedia.org

Инцидент произошел в подъезде одного из жилых домов по проспекту Строителей в Саратове. На телах молодых людей при внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружили. Точную причину гибели молодых людей установит экспертиза. Следователи организовали проверку.

ИА REGNUM напоминает, во время похорон 82-летней женщины в городе Ртищево выяснилось, что родственникам для захоронения выдали тело другой женщины. Из-за коронавируса близким запретили открывать гроб сотрудники похоронной службы. На самом кладбище внучка покойной настояла на том, чтобы ей показали усопшую. Оказалось, что другая женщина скончалась в один день с 82-летней женщиной.

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