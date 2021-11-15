Москва, , 09:09 — REGNUM В Москве в зимнем сезоне 2021−2022 гг. подготовят к работе т откроют для отдыха горожан около 4 тысяч объектов зимнего отдыха с соблюдением эпидемиологических норм, сообщается на портале мэра столицы.

Каток Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Во всех административных округах столицы заработают катки с естественным и искусственным льдом, лыжные трассы и ледяные горки.

В ноябре первыми заработают катки с искусственным льдом, всего их в Москве откроется более 150. На всех объектах зимнего отдыха появятся пункты проката, медпункты, раздевалки, туалеты и точки общественного питания.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве крупные ледовые катки традиционно оборудуют на ВДНХ, в Парке Горького и на Красной площади.

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