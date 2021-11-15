Кызыл, 15 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года составило 14 908. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 67 новых носителей.

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«Из 67 заболевших мужчин — 25, женщин — 42. По возрасту: детей до 17 лет — 17, от 18 до 49 лет — 34, от 50 до 64 лет — 12, старше 65 лет — 4», — отметили в минздраве.

По состоянию на 15 ноября, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 439 пациентов, в том числе 47 детей и 15 беременных женщин. 20 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Занятость коечного фонда, по данным на 15 ноября, опустилась ниже 69%. Амбулаторное лечение проходят ещё 313 носителей, среди которых 126 детей и 14 пожилых граждан старше 65 лет.