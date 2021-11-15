Стокгольм, , 09:10 — REGNUM Разочарованные политикой «Христианских демократов» члены местных отделений покидают ряды партии в то время, как опросы свидетельствуют о снижающейся поддержки избирателей. Однако лидер партии Эбба Буш отказывается верить в то, что в Швеции запрос на христианских консерватизм исчерпал себя. Об этом она заявила в интервью телеканалу SVT.

Флаг Швеции Publicdomainpictures.net

На последних выборах в риксдаг «Христианские демократы» получили 6,3% голосов. Согласно последнему опросу SVT, рейтинг партии упал до 4,1%, почти достигнув парламентского барьера.

Однако, когда Эббу Буш попросили прокомментировать электоральные неудачи ее партии, она предпочла представить ситуацию в совершенно ином свете:

«Подход, заключающийся в том, чтобы быть уверенными в наших ценностях, но в то же время предлагать необычайно сложные политические решения трудных и больших проблем, которые у нас наблюдаются, в конечном итоге оправдал себя».