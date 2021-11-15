Яунде, , 08:51 — REGNUM Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун встретился 11−12 ноября с министром-делегатом при министерстве внешних сношений Камеруна Феликсом Мбаю. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, в рамках южнокорейско-камерунского политического совета стороны подписали соглашение об отменен визового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов, обсудили пути сотрудничества в таких областях, как политика и экономика, а также сотрудничество на международной арене.

Южнокорейский дипломат обратился к правительству Камеруна с просьбой поддержать кандидатуру экс-главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва на пост генерального директора Международной организации труда (МОТ).

Чхве Чжон Мун также встретился с генеральным секретарем Камеруна Фердинандом Нго Нго, которого также попросил поддержать кандидатуру экс-главы МИД Южной Кореи и заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.

Отметим, что в текущем году Южная Корея и Камерун празднуют 60-летие со дня установления дипломатических отношений. В 2022 году Камерун планирует открыть посольство в Сеуле.

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