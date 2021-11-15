Чемальский район, Алтай, , 08:20 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Чемальском районе, где выявлено 15 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Майминского (+10), Онгудайского (+6), Шебалинского (+3) районов и города Горно-Алтайск (+3). Таким образом, всего за время пандемии в регионе подтвердили 23 764 случая инфицирования.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 8, за весь период — 21 143. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 351, за весь период — 318 467», — добавили в оперштабе.