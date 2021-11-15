Владивосток, 15 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Приморье несколько заболевших коронавирусом детей находятся в состоянии средней тяжести. Всего госпитализированы в ковидные госпитали 17 несовершеннолетних, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе правительства Приморского края.

TawnyNina Ребёнок в больнице

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«Лечение проходят дети разного возраста и с разной степенью тяжести, среднетяжелая форма протекает у тех ребят, которые имеют сопутствующие хронические заболевания. У некоторых, помимо прямых симптомов COVID-19, отмечается симптоматика кишечной инфекции, асептическое воспаление сосудов», — рассказали врачи стационара.

Они напомнили о необходимости вакцинироваться педагогам и воспитателям, которые работают с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с третьей волной коронавируса в Приморском крае ежедневно выявляемое количество новых случаев COVID-19 возросло в два раза. За прошедшие сутки заразились 406 человек.