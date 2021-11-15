Вашингтон, 15 ноября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прикрывает за кризисом с мигрантами на польско-белорусской границе действия России на границе с Украиной, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь от действий России на границе с Украиной», — цитирует его сайт Госдепа.

Блинкен также выразил благодарность Польше «за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины».

«США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе [на границе с Украиной]», — добавил он.

Как сообщалоИА REGNUM, в последние недели на белорусско-польской границе со стороны Белоруссии сформировались стихийные лагери мигрантов — выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. 13 ноября пограничники Польши зафиксировали несколько сотен попыток прорыва границы.