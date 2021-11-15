Улан-Удэ, 15 ноября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 66 231. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 235 новых носителей.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 192 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 58 892 человека, в том числе 160 за последние сутки. В списке контактных лиц, по состоянию на 15 ноября, числятся почти 14 тыс. жителей.