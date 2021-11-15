Чебоксары, 15 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Чувашии остаются дискуссионными два вопроса в связи с планируемым внедрением QR-кодов для неофициально переболевших ковидом, но имеющих высокий титр антител. Это минимальный уровень антител для верификации QR-кодов и вопросы финансирования для проведения анализов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кодов на входе

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Говоря о создании регионального регистра лиц с высоким титром антител к коронавирусу, руководитель республики пояснил, что данное решение принято после многочисленных просьб жителей.

«Очень много обращений со стороны граждан, которые имеют антитела, но при этом к врачам не обращались. Скорее всего, они перенесли болезнь и при этом в связи с высоким уровнем антител на сегодняшний день воздерживаются от прививок. И врачи не рекомендуют [вакцинироваться]», — сказал Олег Николаев.

С учётом того, что в Чувашии введён режим QR-кодов, они «остаются за пределами доступности» многих учреждений. Поэтому было принято решение о выдаче им QR-кодов на основании дополнительно сданных анализов, подтверждающих достаточный уровень антител к коронавирусу.

Предполагается, что исследования будут проводиться в двух лабораториях: на базе кожно-венерологического диспансера и республиканской клинической больницы, которые. По словам главы Чувашии, окончательные решения на основании анализов будет принимать врачебная комиссия, которая есть при каждой поликлинике.

Олег Николаев заявил, что в настоящее время «идёт дискуссия» по «двум очень важным вопросам».

«Это показатели данных анализов, на основании которых будет генерироваться QR-код. И, конечно же, вопросы финансирования. […] Возложение обязанности сдачи анализа на самого обращающегося может вызвать различную реакцию».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября по итогам заседания оперативного штаба было заявлено, что QR-код в Чувашии будет присваиваться на основании результатов анализа на антитела, при этом на портале «Госуслуги» он отображаться не будет. Итогом станет реестр лиц с высокими титрами антител.