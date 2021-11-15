Пенза, 15 ноября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 28 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшую неделю (8 — 14 ноября) скончались 182 пензенца. Причина смерти — коронавирусная инфекция.

Таким образом, всего жертвой COVID-19 в Пензенской области по состоянию на 15 ноября стал 3901 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в образовательные учреждения родители дошколят и учащихся смогут попасть только при наличии QR-кодов и масок. В зданиях школ создадут специальные помещения, из которых буднт происходит передача детей родителями классным руководителям и получение информации.

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