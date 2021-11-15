Барнаул, 15 ноября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где за последнюю неделю было поставлено несколько рекордов по заболеваемости и смертности от COVID-19, с 15 ноября система QR-кодов введена в гостиницах, пансионатах, домах и базах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия. Как передает корреспондент ИА REGNUM, соответствующие поправки внесены указ губернатора Виктора Томенко.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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Также система распространяется на посещение театров, кинотеатров, концертных залов, учреждений клубного типа, цирков, бассейнов, фитнес-клубов, спортивных объектов, учреждений досуга, а также — объектов общественного питания.

Напомним, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться: на 14 ноября 2021 года в регионе обновлён рекорд по суточному числу зараженных — 528. Такого не было за всю историю пандемии.

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