Абакан, 15 ноября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 199 носителей коронавируса, выздоровели 130 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в республиканском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусная больница

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В Абакане за сутки подтверждено 79 случаев заражения, в Саяногорске — 38, в Черногорске — 22, в Абазе — четыре, в Сорске — один.

Всего с начала 2021 года в Хакасии выявлено 29 507 случаев COVID-19.

Напомним, 14 ноября в регионе коронавирус выявили у 198 человек.